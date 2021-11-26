اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي تقرر تمديد فترة التصويت.. وعدد الحضور يتخطى 22 ألف عضو

أكد المدير التنفيذي لنادي الأهلي المصري، سعد شلبي، أن عدد الحضور في انتخابات مجلس إدارة النادي اليوم تخطى 22 ألف عضو وهو رقم كبير في ظل جائحة كورونا.

وأكد شلبي أن العملية الانتخابية تمت بتنظيم جيد موجها الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على الحرص على التواجد.

وبدأت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت لاختيار مجلس إدارة يقود القلعة الحمراء لـ4 سنوات مقبلة، بمشاركة 20 مرشحا.

وشهد مقر النادي الأهلي توافد عدد كبير من الأعضاء استعدادا للتصويت في الانتخابات.

وبدأت عملية الفرز في انتخابات النادي الأهلي الثامنة مساء بعد انتهاء عملية التصويت، بعد أن قررت اللجنة مد التصويت لمدة ساعة.

وأدلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمرشح على نفس المنصب بصوته في الانتخابات، وتدل المؤشرات الأولية حسم انتخابات مجلس الإدارة لقائمة الخطيب، حيث يظهر الأعضاء دعما كبيرا لقائمة أسطورة القلعة الحمراء.

ويتفوق كامل أعضاء القائمة بما فيهم خالد مرتجي المتفوق على خالد الدرندلي في منصب أمين الصندوق.

وشهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم الجمعة حضور كبير من أعضاء النادي، كما تواجد عدد كبير من رموز القلعة الحمراء من أجل الأدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وحرص عدد من نجوم الفن والكرة على التواجد بالنادي الأهلي والإدلاء بأصواتهم في انتخابات النادي بمقر النادي بالجزيرة.

المصدر: وكالات