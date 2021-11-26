الكشف عن النتائج الأولية لانتخابات الأهلي

أظهرت الإحصائيات الأولية للجان الانتخابية، يوم الجمعة، حسم محمود الخطيب، الرئيس الحالي للنادي، انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي المصري لصالحه، لمدة 4 مواسم قادمة.

وكشفت المؤشرات الأولية لنتائج الفرز بانتخابات النادي الأهلي فوز قائمة محمود الخطيب بالكامل في الانتخابات التي أجريت اليوم، وحسم العامري فاروق مقعد نائب رئيس النادي لمدة أربع سنوات.

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أوضحت المؤشرات الأولية بعد فرز العديد من اللجان عن حصول القائمة بالكامل على أغلبية أصوات الجمعية العمومية، حيث يتواجد محمود الخطيب على كرسي الرئاسة والعامري فاروق نائبا وخالد مرتجي أمينا للصندوق.

المصدر: وكالات