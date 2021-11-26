مدرب البرتغال يرفض الحديث عن إيطاليا ويركز على تركيا

رفض مدرب منتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس، التعليق على المواجهة المحتملة ضد إيطاليا، ضمن الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022، مشيرا إلى أنه عليهم التركيز أولا على مواجهة تركيا.

وأسفرت قرعة الملحق الأوروبي، التي سحبت اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية، عن مواجهة المنتخب البرتغالي نظيره التركي بالدور نصف النهائي في إطار المسار الأول، الذي يضم أيضا المواجهة الثانية بين منتخبي إيطاليا ومقدونيا الشمالية.

وسيلتقي الفائز من المباراتين في النهائي، والمنتصر منهما سيبلغ مونديال قطر 2022.

وقال سانتوس في تصريحات لمحطة "كانال 11" البرتغالية: "ليس من المناسب الحديث عن إيطاليا. علينا التركيز على التغلب على تركيا، ومن ثم سنصل إلى النهائي وحينها ربما نواجه إيطاليا، أو مقدونيا الشمالية".

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ورغم صعوبة القرعة إلا أن سانتوس تحلى بالتفاؤل، قائلا: "من الجيد أننا سنخوض المباريات على ملعبنا. في تلك المرحلة من الموسم يتسبب السفر في المشاكل".

وأضاف: "في البداية سنواجه تركيا، وعلينا النظر جيدا إلى أسلوب لعبهم. هم فريق يضم لاعبين جيدين للغاية ويتمتعون بالجودة العالية، هو فريق يتسبب دائما في المشاكل لخصمه".

المصدر: وكالات