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إنتر ميلان يقترب من دور الـ16 لدوري الأبطال

الرياضة

إنتر ميلان يقترب من دور الـ16 لدوري الأبطال
Reuters /Daniele Mascolo
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فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار إنتر ميلان لمهاجمه البوسني إيدين دجيكو الذي أحرز هدفي "النيراتزوري" في الدقيقتين (61 و67) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

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وحقق إنتر ميلان انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 10 نقاط، وانفرد بصدارة المجموعة الرابعة، متجاوزا بفارق نقطة وصيفه ريال مدريد الذي يحل ضيفا على فريق شيريف تيراسبول المولدوفي مساء اليوم أيضا، ضمن منافسات هذه الجولة.

في حين توقف رصيد شاختيور دونيتسك عند نقطة يتيمة، ويتذيل الترتيب وخرج تماما من دائرة المنافسة على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16 "للتشامبيونظ ليغ" وحتى على المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

المصدر: RT 

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