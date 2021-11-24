هيلير "ماكينة" جديدة للأهداف في دوري الأبطال (فيديو)

حول أياكس أمستردام الهولندي تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه بيشكتاش التركي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين الفريق الهولندي بالفضل في انتصاره لمهاجمه الإيفواري سباستيان هيلير الذي أحرز هدفيه عند الدقيقتين (54 و69).

بينما سجل المهاجم الجزائري رشيد غزال هدف أصحاب الأرض الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 22 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "فودافون أرينا" في مدينة إسطنبول.

وأصبح سباستيان هيلير أول لاعب يحرز 9 اهداف في أول 5 مباريات له في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتصدر ترتيب هدافي الموسم الحالي "للتشامبيونز ليغ" بالتساوي مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

وحقق أياكس امستردام بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مبتعدا بفارق 9 نقاط عن وصيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني الذي يحل ضيفا على سبورتينغ لشبونة، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

في المقابل مني بيشكتاش بالهزيمة الخامسة على التوالي، ويقبع في قاع المجموعة من دون رصيد.

المصدر: RT