التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول وضيفه بورتو في "أنفيلد".. فيديو

يستضيف فريق ليفربول منافسه بورتو البرتغالي العنيد مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (54 عاما) المدير الفني لفريق ليفربول بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه البرتغالي:

⭐ #UCL TEAM NEWS ⭐



Here’s how we line up for the visit of the @FCPorto tonight! #LIVPOR — Liverpool FC (@LFC) November 24, 2021

في المقابل وضع البرتغالي سيرجو كونسيساو (46 عاما) المدير الفني لفريق بورتو، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "الريدز":

يذكر أن ليفربول اكتسح بورتو في عقر داره (5-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ".

ليلة شهدت تألق ثلاثي الريدز الناري صلاح، ماني وفيرمينو 🤩



قبل مواجهة #ليفربول_بورتو الليلة، لنتذكر سويًا أهداف مباراتنا الأخيرة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا ⚽💫pic.twitter.com/OpIu329j9y — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 24, 2021

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ويتربع فريق ليفربول على عرش صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وضمن تأهله مبكرا إلى دور الـ16 من البطولة.

بينما يشغل نادي بورتو المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي يستضيف ميلان الإيطالي الرابع برصيد نقطة يتيمة، في الوقت ذاته، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

المصدر: RT