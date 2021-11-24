معاقبة مئات المشجعين بسبب نشيد مصر

قررت رابطة الأندية المحترفة إيقاف 349 مشجعا من أنصار النادي الأهلي عن حضور مباراتين، وذلك لعدم احترام النشيد الوطني والغناء والهتاف أثناءه.

وقال البيان: "عقب مراجعة شريط مباراة نادي غزل المحلة والنادي الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، تلاحظ قيام جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ستاد غزل المحلة بالغناء والهتاف أثناء عزف السلام الوطني".

وتابع البيان: "على ضوء ذلك قامت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بالحصول على عدد وبيانات جماهير النادي الأهلي والبالغ عددها 349 مشجع، من شركة تذكرتي وقررت منع حضورهم مباراتين مع توجيه تحذير مع توجيه تحذير لهم ولجميع جماهير الأندية بأنه في حال تكرار مثل تلك التصرفات سوف يتم حرمان المشجع من حضور المباريات حتى آخر الموسم".

المصدر: المصري اليوم