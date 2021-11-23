 
مباشر

شاهد.. ليفاندوفسكي يواصل هوايته في تسجيل الأهداف بمقصية عالمية

الرياضة

شاهد.. ليفاندوفسكي يواصل هوايته في تسجيل الأهداف بمقصية عالمية
Reuters /Valentyn Ogirenko
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rt0f

أنجز فريق بايرن ميونخ مهمته أمام مضيفه دينامو كييف الأوكراني بفوزه عليه في عقر داره (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ووقع على ثنائية العملاق البافاري كل من المهاجمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقتين (14 و42) على الترتيب.

إقرأ المزيد
رونالدو يحجز مقعدا لمانشستر يونايتد في دور الـ16 لدوري الأبطال (فيديو)
رونالدو يحجز مقعدا لمانشستر يونايتد في دور الـ16 لدوري الأبطال (فيديو)

بينما سجل دينيس غارماش هدف أصحاب الأرض الوحيد بحلول الدقيقة 71 من عمر المباراة التي جرت على الملعب الأولمبي في العاصمة كييف.

وحقق بايرن ميونخ انتصاره الخامس على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، وكان قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 للبطولة في وقت سابق.

في المقابل تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة فقط، ويقبع في قاع الترتيب.

المصدر: RT 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا