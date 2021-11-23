شاهد.. ليفاندوفسكي يواصل هوايته في تسجيل الأهداف بمقصية عالمية

أنجز فريق بايرن ميونخ مهمته أمام مضيفه دينامو كييف الأوكراني بفوزه عليه في عقر داره (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ووقع على ثنائية العملاق البافاري كل من المهاجمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقتين (14 و42) على الترتيب.

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بينما سجل دينيس غارماش هدف أصحاب الأرض الوحيد بحلول الدقيقة 71 من عمر المباراة التي جرت على الملعب الأولمبي في العاصمة كييف.

وحقق بايرن ميونخ انتصاره الخامس على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، وكان قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 للبطولة في وقت سابق.

في المقابل تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة فقط، ويقبع في قاع الترتيب.

المصدر: RT