تعليق عنصري يطغى على لحظة تقديم مورينيو هدية ثمينة لمهاجم روما جيان (فيديو)

طغى تعليق عنصري على اللحظة المؤثرة التي أهدى فيها جوزيه مورينيو، مدرب روما، لاعبه الشاب فيلكس جيان حذاء جديدا عقب هدفيه المذهلين في شباك جنوى في الدوري الإيطالي، الأحد الماضي.

وفي مقطع فيديو بثه المهاجم الغاني، أمس الاثنين، يمكن سماع صوت شخص بعيدا عن الكاميرا يقول بالإيطالية "يوجد موز بالداخل"، وذلك عندما كان يستكشف الشاب البالغ عمره 18 عاما ما بداخل الحقيبة التي منحها له مدربه البرتغالي.

Mourinho bought Felix Afena-Gyan the shoes he promised him if he scored 🙏🙏🙏



(via ohenegyanfelix9/IG) pic.twitter.com/5k53FAVFLy — ESPN FC (@ESPNFC) November 22, 2021

ولم يعلق مورينيو أو جيان، الذي كان يتحدث بالإنجليزية، على التصريح الذي صدر من الشخص المجهول عندما كان المهاجم الشاب يفرغ محتويات صندوق الهدية.

وجاء الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مشاركة جيان كبديل ليسجل هدفين رائعين في فوز روما 2-0 على جنوى.

وعقب المباراة قال مورينيو إنه "وعده (جيان) بزوج من الأحذية تعجبه يكلف نحو 800 يورو"، وأوفى المدرب البرتغالي بوعده.

وشارك الشاب، الذي حضر إلى روما من بلده غانا للانضمام إلى فريق تحت 19 عاما في يناير الماضي، لأول مرة مع الفريق الأول الشهر الماضي ولم يبدأ أي مباراة معه حتى الآن.

وشارك في آخر ربع ساعة من مباراة جنوى وأحدث فارقا كبيرا عندما سجل الهدف الأول قبل أن يطلق تسديدة هائلة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليصعد بفريق المدرب مورينيو للمركز الخامس في ترتيب الدوري.

المصدر: رويترز