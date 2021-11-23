 
مباشر

ميسي: برشلونة سيتحسن كثيرا مع تشافي

الرياضة

ميسي: برشلونة سيتحسن كثيرا مع تشافي
AFP
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsq7

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن برشلونة سيتطور كثيرا مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد للبلوغرانا.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال ميسي إن "برشلونة سيتطور مع تشافي.. إنه مدرب يعرف الكثير عن برشلونة.. إنه منزله".

وحول طموحاته مع فريقه الجديد في بطولة دوري أبطال أوروبا، أوضح ميسي أن فريقه أحد المرشحين للفوز باللقب.

وأضاف "يتعين علينا تنفيذ بعض الأمور لنكون فريقا قويا يستطيع المنافسة حقًا على اللقب".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي يعرف أن هناك الكثير من الضغط على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وانتقل ميسي بداية هذا الموسم من نادي برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه الصيف الماضي.

المصدر: صحيفة "ماركا" الإسبانية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا