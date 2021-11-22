قوائم المرشحين لجوائز الأفضل "the best" لعام 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الاثنين، عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في عام 2021، وفتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في العالم "the best" لعام 2021.

وتألفت قائمة المرشحين لنيل جائزة الأفضل في عام 2021، 11 لاعبا، وهم: المصري محمد صلاح (ليفربول)، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الإيطالي جورجينيو والفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، والنرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند).

👑 جوائز #TheBest من FIFA

المرشّحون لجائزة أفضل لاعب لعام 2021:

🇫🇷 كريم بنزيمة

🇧🇪 كيفين دي بروين

🇳🇴 إيرلينج هالاند

🇮🇹 جورجينيو

🇫🇷 نجولو كانتي

🇵🇱 روبرت ليفاندوفسكي

🇫🇷 كيليان مبابي

🇦🇷 ليونيل ميسي

🇧🇷 نيمار

🇵🇹 كريستيانو رونالدو

🇪🇬 محمد صلاح



صوّت الآن 👇🏻https://t.co/C98nB2UYRipic.twitter.com/vawGM4Adu0 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 22, 2021

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة لعام 2021:

السويدية ستينا بلاكستينيوس، الإسبانية أيتانا بونماتي، الإنجليزية لوسي برونز، السويدية ماغدالينا إريكسون، النرويجية كارولين هانسن، الدنماركية بيرنيل هاردر، الإسبانية جينيفر هيرموسو، الكورية الجنوبية جي سو يون، الأسترالية سام كير، الهولندية فيفيان ميديما، الإسبانية أليكسيا بتيلاس، الكندية كريستين سينكلير، والإنجليزية إيلين وايت.

👑 جوائز #TheBest من FIFA

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة لعام 2021:

🇸🇪 ستينا بلاكستينيوس

🇪🇸 أيتانا بونماتي

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 لوسي برونز

🇸🇪 ماجدالينا إريكسون

🇳🇴 كارولين هانسن

🇩🇰 بيرنيل هاردر

🇪🇸 جينيفر هيرموسو

🇰🇷 جي سو يون

🇦🇺 سام كير

🇳🇱 فيفيان ميديما

🇪🇸 أليكسيا بتيلاس

🇨🇦 كريستين سينكلير

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 إيلين وايت — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 22, 2021

بينما تضمنت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى 5 أسماء، وهم: الإيطالي جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)، السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)، الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ)، والدنماركي كاسبر شمايخل (ليستر سيتي).

ويتنافس 7 مدربين على جائزة أفضل مدرب للعام 2021، وهم: الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق وتوتنهام الحالي، الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ السابق والمنتخب الألماني حاليا، الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، الإيطالي روبرتو مانشيني (منتخب إيطاليا)، الأرجنتيني ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)، الألماني توماس توخيل (تشيلسي)، والأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد).

👑 جوائز #TheBest من FIFA

المرشّحون لجائزة أفضل مدرب للرجال لعام 2021:

🇮🇹 أنطونيو كونتي

🇩🇪 هانسي فليك

🇪🇸 بيب جوارديولا

🇮🇹 روبيرتو مانشيني @robymancio

🇦🇷 ليونيل سكالوني @lioscaloni

🇦🇷 دييجو سيميوني @Simeone

🇩🇪 توماس توخل



صوّت الآن 👇🏻https://t.co/6tkE4UMqTCpic.twitter.com/5KE9ZWipt0 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 22, 2021

ويتنافس على جائزة المشجعين:

جماهير فنلندا والدنمارك

جماهير كرة القدم الألمانية

إيموجين بابوورث-هيدل (مشجعة فريق أرسنال).

قامت مشجعة أرسنال إيموغين بابوورث-هايدل ( ١١ سنة ) بتنطيط الكرة ٧ ملايين مرة ( بـ ٦ أشهر و نصف ) كإهداء لجميع العاملين بجائحة كورونا ببلدها بالإضافة لجمع ١٠ آلاف باوند لمساعدة اللجان الخيرية ، أعربت الطفلة عن سعادتها لهذا الإنجاز الإنساني و لرسائل الدعم الكثيرة التي تلقتهما ❤️ pic.twitter.com/vkf7nUoL6t — E P L W O R L D (@EPLworld) November 5, 2020

جوائز #TheBest من FIFA 👑

المرشّحون لجائزة المشجعين لعام 2021:

🇫🇮 🇩🇰 جماهير فنلندا والدنمارك

🇩🇪 جماهير كرة القدم الألمانية

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 إيموجين بابوورث-هيدل



صوّت الآن 👇🏻https://t.co/saqyumuLqnpic.twitter.com/n9o0yzuEUj — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 22, 2021

أما قائمة المرشحين لجائزة اللعب النظيف، فضمت اسم:

الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب واتفور الإنجليزي

منتخب الدنمارك مع الجهاز الفني والطبي الدنماركي

الإسكتلندي سكوت براون لاعب فريق أبردين.

جوائز #TheBest من FIFA 👑

المرشّحون لجائزة اللعب النظيف لعام 2021:

🇮🇹 كلاوديو رانييري

🇩🇰 منتخب الدنمارك/الجهاز الفني والطبي الدنماركي

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 سكوت براون



صوّت الآن 👇🏻https://t.co/xVyUSZOorkpic.twitter.com/exiyRahH89 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 22, 2021

المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى لعام 2021:

الألمانية آن كاترين بيرجر

التشيلية كريستيان إندلر

الكندية ستيفاني لابي

السويدية هيدفيج ليندال

الأمريكية أليسا نايهير

جوائز #TheBest من FIFA 👑

المرشّحات لجائزة أفضل حارسة مرمى لعام 2021:

🇩🇪 آن كاترين بيرجر

🇨🇱 كريستيان إندلر

🇨🇦 ستيفاني لابي

🇸🇪 هيدفيج ليندال

🇺🇸 أليسا نايهير



صوّت الآن 👇🏻https://t.co/Kd96lIGiAXpic.twitter.com/drglPLtg4n — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 22, 2021

المرشحون لجائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2021:

الإسبانية لويس كورتيس

السويدية بيتر جيرهاردسون

الإنجليزية إيما هايز

الإنجليزية بيفرلي بريستمان

الهولندية سارينا ويجمان.

👑 جوائز #TheBest من FIFA

المرشّحون لجائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2021:

🇪🇸 لويس كورتيس

🇸🇪 بيتر جيرهاردسون

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 إيما هايز

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 بيفرلي بريستمان

🇳🇱 سارينا ويجمان



صوّت الآن 👇🏻https://t.co/V6H1IVSZo3pic.twitter.com/zGJSVkF4mF — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 22, 2021

وانطلقت جوائز "the best" في عام 2016، عقب انفصالها عن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تمنح جائزة الكرة الذهبية سنويا لأفضل لاعب في العالم.

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وتوج النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الـ"فيفا" في أول نسختين بشكلها الحالي "the best" عامي (2016 و2017).

بينما فاز الكرواتى لوكا مودريتش بالجائزة عام 2018، قبل أن ينجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حصد الجائزة عام 2019.

وتوج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، متفوقا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وسيعلَن عن الفائزين بجوائز الأفضل لعام 2021، خلال حفل سيقام يوم الاثنين 17 يناير 2022، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية، في حين يبدأ التصويت من اليوم الاثنين، وسينتهي يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، ويمكن المشاركة في التصويت عبر موقع "فيفا" على شبكة الانترنت.

المصدر: وكالات