صوت للأفضل.. الـ"فيفا" يعلن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل لعام 2021 ويفتح باب التصويت

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في العالم "the best" لعام 2021، واختيار الثلاثي الأفضل للقائمة المختصرة قبل الإعلان الرسمي.

وأكد فيفا في بيانه أهمية متابعة الحسابات الرسمية له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لمعرفة كل ما هو جديد بشأن عمليات التصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم، والتي تستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في عام 2021، وتضمنت القائمة 11 لاعبا، وهم: المصري محمد صلاح (ليفربول)، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الإيطالي جورجينيو والفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، والنرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند).

👑 جوائز #TheBest من FIFA

المرشّحون لجائزة أفضل لاعب لعام 2021:

🇫🇷 كريم بنزيمة

🇧🇪 كيفين دي بروين

🇳🇴 إيرلينج هالاند

🇮🇹 جورجينيو

🇫🇷 نجولو كانتي

🇵🇱 روبرت ليفاندوفسكي

🇫🇷 كيليان مبابي

🇦🇷 ليونيل ميسي

🇧🇷 نيمار

🇵🇹 كريستيانو رونالدو

🇪🇬 محمد صلاح



صوّت الآن 👇🏻https://t.co/C98nB2UYRipic.twitter.com/vawGM4Adu0 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 22, 2021

ووضع فيفا قواعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، بناء على الانجازات التي حققها اللاعبون، وينقسم الاختيار إلى 4 أجزاء متساوية كل منها يعادل 25% من الدرجة، ويتم تجميعها في النهاية لإعلان الفائز خلال الحفل الذي سيقام يوم 17 يناير المقبل، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية، تماشيا مع التدابير الصحية العامة بسبب وباء فيروس كورونا.

المصدر: وكالات