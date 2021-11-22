طرد ليبرون جيمس من قمة دوري السلة الأمريكي بعد اعتدائه على لاعب منافس (فيديو)

قالت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، اليوم الاثنين، إن نجم لوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس، طرد من مباراة ضد ديترويت بيستونز بعد اعتدائه على أحد لاعبي الفريق المنافس.

وكان ليكرز متأخرا 66-78 قبل تسع دقائق و18 ثانية على نهاية الربع الثالث، عندما أطاح جيمس بذراعه وضرب لاعب الارتكاز لفريق ديترويت بيستونز، إيساياه ستيوارت، في منطقة العين أثناء تنافسهما على الاستحواذ على كرة مرتدة بعد رمية حرة.

وتعين على العديد من أفراد الفريقين إبعاد ستيوارت، الذي كان الدم يسيل بغزارة من عينه، أثناء محاولته مواجهة جيمس في أكثر من مناسبة.

LeBron and Isaiah Stewart get into it 😳



Wow. pic.twitter.com/VJFntCo6cY — Bleacher Report (@BleacherReport) November 22, 2021

وبعد مراجعة رسمية للعبة، تم طرد جيمس للمرة الثانية فقط في مسيرته الممتدة منذ 19 عاما.

وطرد ستيوارت من المباراة أيضا بينما احتسب خطأ فني ضد لاعب ليكرز، راسل وستبروك، لدوره في المشاحنات بعد الواقعة.

وقال مدرب بيستونز، دوان كيسي، إن جرح ستيوارت تطلب ثماني غرز، وأعرب عن أمله في أن يتجنب لاعب الارتكاز أي إيقاف محتمل.

ومن جانبه، دافع أنطوني ديفيز، لاعب ليكرز، عن زميله جيمس قائلا، إن الاصطدام لم يكن مقصودا.

وقال ديفيز "الجميع في الدوري يعرفون أن جيمس ليس رجلا قذرا"، مضيفا أن جيمس كان يحاول الاعتذار لستيوارت فور وقوع الخطأ قبل أن تشتعل الأمور.

وتابع "نحن لا نشجع العنف. أنا لا أروج للعنف".

وبعد تأخره في الربع الثالث، انتفض ليكرز في الربع الأخير لينتصر في ديترويت ويضع حدا لثلاث هزائم متتالية.

المصدر: رويترز