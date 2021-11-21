مانشستر سيتي يقسو على إيفرتون بثلاثية ويستعيد الوصافة من ليفربول
حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على ضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل ثلاثية السيتي كل من رحيم ستيرلينغ والإسباني رودريغو هيرنانديز والبرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقائق 44 و55 و86 على الترتيب.
Never in doubt#MCIEVEpic.twitter.com/WbXoI0B1v6— Premier League (@premierleague) November 21, 2021
وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة واستعاد المركز الثاني من ليفربول صاحب الـ25 نقطة والذي صعد إلى الوصافة مؤقتا بعد فوزه الكبير على أرسنال برباعية نظيفة أمس السبت.
Sterling 1st goal #MCIEVE#مانشستر_سيتي_ايفرتونpic.twitter.com/pCuIqMuBdv— Gui (@tojema9042) November 21, 2021
Rodri 😬🚀 #MCIEVE#مانشستر_سيتي_ايفرتونpic.twitter.com/6cHs0EVwt0— Gui (@tojema9042) November 21, 2021
Silva goal #MCIEVE#مانشستر_سيتي_ايفرتونpic.twitter.com/TDJwjF0Abs— Gui (@tojema9042) November 21, 2021
في المقابل، توقف رصيد إيفرتون عند 15 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ" الذي يتصدره تشيلسي برصيد 29 نقطة.
المصدر: RT
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