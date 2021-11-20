ميلان يتعرض للخسارة الأولى هذا الموسم في "الكالتشيو" (فيديو)

تغلب فيورنتينا على ضيفه ميلان بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل رباعية أصحاب الأرض كل من الغاني ألفريد دونكان (د.15) وريكاردو سابونارا (د.45+1) والصربي دوشان فلاهوفيتش "هدفين" (د. 60 و85)، فيما سجل ثلاثية ميلان، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش "هدفين" (د. 62 و67) ومدافع فيورنتينا لورينزو فينوتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك تمكن فيورنتينا من إلحاق الهزيمة الأولى بميلان في الدوري هذا الموسم، بعدما نجح "الروسونيري" في الحفاظ على سجله خالي من الهزائم في 12 مباراة متتالية، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في مناستين.

وأصبح فريق نابولي هو الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة هذا الموسم حتى الآن، ويحل ضيفا على إنتر ميلان في الجولة ذاتها غدا السبت.

ولدى نابولي فرصة سانحة لفك شراكته لصدارة الدوري مع ميلان الذي توقف رصيده عند 32 نقطة.

في المقابل، رفع فيورنتينا رصيده إلى 21 نقطة وصعد إلى المركز السادس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT