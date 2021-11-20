بالفيديو.. شبيه محمد صلاح يلعب كرة القدم في الصعيد المصري

نشر تلفزيون "اليوم السابع" المصري بثا مباشرا من داخل أرض الملاعب بالمدينة الجامعية بسوهاج الخاصة بكلية التربية الرياضية، أظهر شبيه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

إقرأ المزيد

وتناول البث لقاء مع محمود عبد الظاهر، الطالب بالفرقة الرابعة لكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، والذي يشبه إلى حد كبير نجم "الريدز" محمد صلاح من الشعر وملامح الوجه، كما أن الطالب نظرا للتقارب الكبير في الشبه بينه وبين صلاح اتخذه قدوة له، ويتمنى أن يكون مثله في الملاعب وفي الأخلاق.

إقرأ المزيد

وقال محمود عبد الظاهر خلال البث المباشر، إن العديد من الأطفال والمواطنين يحرصون على التقاط الصور معه في الشارع نظرا للشبه الكبير بينه وبين نجم ليفربول، وإنه سعيد جدا بهذا الشبه بينهما، حتى أن الأهالي في سوهاج فى كل مكان يطلقون عليه "مو صلاح".

يذكر أن "الفرعون" صلاح يتصدر ترتيب هدافي "البريميرليغ" برصيد 10 نقاط بعد مضي 11 جولة من عمر المسابقة، ويحتل ليفربول المركز الرابع على جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 22 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن المتصدر تشيلسي.

المصدر: صحيفة اليوم السابع المصرية