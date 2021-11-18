صلاح يتبرع بقميص "الهاتريك" التاريخي في شباك "الشياطين الحمر" لصالح عمل خيري في مصر (فيديو)

أعلن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يوم الخميس، تبرعه بالقميص الذي ارتداه خلال الانتصار التاريخي لفريقه على مانشستر يونايتد في عقر داره بخماسية نظيفة الشهر الماضي.

وكتب صلاح عبر حسابه في "تويتر": "الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان".

وأضاف: "عشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم 24 أكتوبر 2021 فى مزاد مفتوح، لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر".

وختم قائلا: "هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا".

الرفق بالحيوان واجب على كل إنسان.

وعشان أساعد، هتبرع بقميص ليفربول اللي لبسته في الماتش ضد فريق مانشستر يونايتد يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ فى مزاد مفتوح، لإرسال كل عوائد المزاد لإحدى الجمعيات للرفق بالحيوان فى مصر.



هعرفكم كل تفاصيل ومعاد المزاد قريبا. — Mohamed Salah (@MoSalah) November 18, 2021

وتألق صلاح بشكل لافت بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" من أهداف فريقه الخمسة في شباك اليونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح أهدافه الثلاثة في الدقائق 38 و45+5 و50، فيما صنع الهدف الأول لزميله الغيني نابي كيتا في الدقيقة الخامسة وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

There’s no way you’re sleeping without a watch of these 🍿



🎥 Today’s five-star performance 🤩 #MUNLIVpic.twitter.com/G6Aey0b88Z — Liverpool FC (@LFC) October 24, 2021

I will be donating, for auction, the jersey I used in the match of 24 Oct. 2021 against Manchester United, with all proceeds of the auction to go to an animal charity in Egypt. I will let you know where and how to bid. — Mohamed Salah (@MoSalah) November 18, 2021

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ويتصدر صلاح ترتيب هدافي "البريميرليغ" برصيد 10 نقاط بعد مضي 11 جولة من عمر المسابقة، ويحتل ليفربول المركز الرابع على جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 22 نقطة متأخرا بأربعة نقاط عن المتصدر تشيلسي.

المصدر: MoSalah/twitter