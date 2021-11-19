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السير مو فرح يتغنى بمحمد صلاح

الرياضة

السير مو فرح يتغنى بمحمد صلاح
AFP PAUL ELLIS
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أثنى العداء البريطاني الشهير مو فرح، على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، حيث يراه أفضل لاعب كرة القدم في العالم بالوقت الحالي.

وقال فرح في تصريحات نقلتها شبكة Empire of the Kop البريطانية: "أنا أحب محمد صلاح للغاية، خاصة بسبب الطريقة التي انتقل بها من لاعب عادي في تشيلسي إلى ما هو عليه في ليفربول".

وأضاف: "انظر إلى التأثير الذي أحدثه محمد صلاح في ليفربول، وخاصة في العام الماضي وهذا العام، إنه أمر لا يصدق".

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وقال: "بصفتي رياضيا، رؤية أنه كان لاعبا في الدوري الإنجليزي الممتاز ثم تغير فريقه وأصبح ما أصبح عليه، بالنسبة لي الأمر يثير البهجة".

ويعد مو فرح، الرياضي الأكثر تتويجا في تاريخ ألعاب القوى البريطانية، لكنه لم يتمكن من الدفاع عن لقبه في أولمبياد طوكيو 2020 الماضية.

يذكر أن صلاح نجح مؤخرا في مساعدة منتخب مصر على التأهل للمرحلة النهائية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعدما صنع هدفي التعادل ضد أنغولا (2-2).

المصدر: "وكالات"

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