 
مباشر

زفيريف يضرب موعدا ناريا مع دجوكوفيتش في نصف نهائي البطولة الختامية للتنس

الرياضة

زفيريف يضرب موعدا ناريا مع دجوكوفيتش في نصف نهائي البطولة الختامية للتنس
AFP Marco BERTORELLO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrlu

حجز الألماني ألكسندر زفيريف مكانه في المربع الذهبي للبطولة الختامية لمحترفي التنس، حيث سيقابل الصربي نوفاك دجوكوفيتش بعد فوزه على البولندي هوبرت هوركاتش في تورينو اليوم الخميس.

وحسم زفيريف البالغ 24 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-4، خلال ساعة واحدة ودقيقتين محققا أسرع انتصار في البطولة حتى الآن، وسينضم إلى حامل اللقب الروسي دانييل ميدفيديف في الدور قبل النهائي عن المجموعة الحمراء.

وسيلتقي زفيريف المصنف الثالث عالميا في نصف نهائي البطولة التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، مع دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا ومتصدر المجموعة الخضراء، وذلك للمرة الخامسة هذا العام بعد أن خسر أمامه في ثلاث مناسبات من بينها الدور قبل النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة لكنه تفوق على اللاعب الصربي في الدور قبل النهائي لأولمبياد طوكيو.

وقال زفيريف: "قابلت نوفاك في كل بطولة بارزة أقيمت على الملاعب الصلبة هذا العام. نشتهر ببلوغ الأدوار المتقدمة في البطولات الكبرى وستكون مواجهة مثيرة".

إقرأ المزيد
البطولة الختامية للتنس.. دجوكوفيتش يتأهل إلى نصف النهائي وانسحاب تسيتسيباس
البطولة الختامية للتنس.. دجوكوفيتش يتأهل إلى نصف النهائي وانسحاب تسيتسيباس

ويرغب زفيريف في ترك بصمة في تورينو بعد أن فاز بمباراته الأولى بعد انسحاب منافسه المصاب الإيطالي ماتيو بريتيني قبل أن يخسر بثلاث مجموعات أمام مدفيديف أمس الأول.

وأضاف النجم الألماني: "شهد مستواي في البطولة صعودا وهبوطا والسعادة لا تسعني بالفوز اليوم بمجموعتين متتاليتين. هناك دائما مساحة للتحسن. الفوارق بسيطة بين اللاعبين الكبار لكن لتحقيق الفوز عليك الاهتمام بكل التفاصيل. أتمنى تكرار هذا الأمر يوم السبت".

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا