زفيريف يضرب موعدا ناريا مع دجوكوفيتش في نصف نهائي البطولة الختامية للتنس

حجز الألماني ألكسندر زفيريف مكانه في المربع الذهبي للبطولة الختامية لمحترفي التنس، حيث سيقابل الصربي نوفاك دجوكوفيتش بعد فوزه على البولندي هوبرت هوركاتش في تورينو اليوم الخميس.

وحسم زفيريف البالغ 24 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-4، خلال ساعة واحدة ودقيقتين محققا أسرع انتصار في البطولة حتى الآن، وسينضم إلى حامل اللقب الروسي دانييل ميدفيديف في الدور قبل النهائي عن المجموعة الحمراء.

On to the semis!



The moment @AlexZverev defeated Hurkacz to secure his place in the final four#NittoATPFinalspic.twitter.com/5Wv9hdvtYZ — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2021

وسيلتقي زفيريف المصنف الثالث عالميا في نصف نهائي البطولة التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، مع دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا ومتصدر المجموعة الخضراء، وذلك للمرة الخامسة هذا العام بعد أن خسر أمامه في ثلاث مناسبات من بينها الدور قبل النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة لكنه تفوق على اللاعب الصربي في الدور قبل النهائي لأولمبياد طوكيو.

ATP Cup, Aus Open, Tokyo 2020, US Open and now...the #NittoATPFinals



Who you taking? pic.twitter.com/iWwEwyNm26 — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2021

وقال زفيريف: "قابلت نوفاك في كل بطولة بارزة أقيمت على الملاعب الصلبة هذا العام. نشتهر ببلوغ الأدوار المتقدمة في البطولات الكبرى وستكون مواجهة مثيرة".

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ويرغب زفيريف في ترك بصمة في تورينو بعد أن فاز بمباراته الأولى بعد انسحاب منافسه المصاب الإيطالي ماتيو بريتيني قبل أن يخسر بثلاث مجموعات أمام مدفيديف أمس الأول.

وأضاف النجم الألماني: "شهد مستواي في البطولة صعودا وهبوطا والسعادة لا تسعني بالفوز اليوم بمجموعتين متتاليتين. هناك دائما مساحة للتحسن. الفوارق بسيطة بين اللاعبين الكبار لكن لتحقيق الفوز عليك الاهتمام بكل التفاصيل. أتمنى تكرار هذا الأمر يوم السبت".

المصدر: رويترز