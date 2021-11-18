بعد أيام من اتهامها بأنها رجل.. حارسة المنتخب الإيراني تخرج عن صمتها (فيديو وصور)

خرجت حارسة مرمى منتخب إيران الكروي للسيدات زهرة كودايي عن صمتها، كاشفة عن أول تحرك تجاه الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وقالت كودايي، إنها "ستلاحق الاتحاد الأردني لكرة القدم أمام القضاء، بتهمة التنمر"، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو "رد الاعتبار واستعادة الكرامة"، بعد تشكيكه بشكل علني في جنسها واحتمال كونها ليست إمرأة، وأضافت بأن ذنبها الوحيد أنها ليست جميلة.

'I am a WOMAN': Iranian goalkeeper Zohreh Koudaei reacts to claims that she is a MAN, vows to sue Jordanian FAhttps://t.co/QtS2nCk7yt — WION (@WIONews) November 18, 2021

ودعا الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأحد الماضي، الاتحاد الآسيوي للتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، التي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، وفازت بها إيران بركلات الترجيح، مشددا على أن المنتخب الإيراني له سوابق في اتخاذ مثل هذه الوسائل، من خلال إشراك لاعبين ذكور على أنهم لاعبات سيدات ضمن منتخب السيدات، وتعاطي المنشطات.

Iranian goalkeeper, Zohreh Koudaei has denied claims she's a man after Jordanian https://t.co/5joav5TQzN#gist — Flipmemes (@FlipmemesDotCom) November 18, 2021

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من جانبها، ردت مدربة المنتخب الإيراني لكرة القدم الخاصة بالسيدات، مریم إیراندوست، على مطالبة الاتحاد الأردني لكرة القدم، واعتبرت مریم إیراندوست، في تصريحات مع "وكالة أنباء الرياضة الإيرانية- ورزش سه"، هذه الشائعات مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات.

🗣 İran kalecisi Zohreh Koudaei:



"Benim tek suçum güzel olmamak." pic.twitter.com/vbDULqyHda — FMN Sports (@fmnsports) November 17, 2021

في هذه الأثناء، قالت وسائل إعلام أردنية إن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أوضح أن نتائج التحقق أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى"، مخاطبا الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة، فيما نفى الاتحاد الأردني، تلقيه ردا من الاتحاد الآسيوي بشأن طلب التحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران للسيدات، مؤكدا أنه يحترم الخصوصية الشخصية للجميع وهو ما دفعه لعدم تحديد اسم أي لاعبة أو مركزها أو ما يشير إليها، حفاظا على السرية والخصوصية والبعد عن التشهير، بخلاف ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام.

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تأهل تاريخي لنساء ايران الى "أمم آسيا"

المنتخب النسوي الإيراني يتأهل ولأول مرة في تاريخ البلاد الى كأس أمم_آسيا لكرة القدم بفوزه على الأردن 4-2 في ركلات الترجيح pic.twitter.com/fOSldp72q1 — hassan roustami (@hassanrastagar) September 25, 2021

وحقق المنتخب الإيراني للسيدات إنجازا تاريخيا بتأهله للمرة الأولى في تاريخه لبطولة أمم آسيا، بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني، بركلات الترجيح (4-2) التي تألقت فيها الحارسة "المشكوك في جنسها".

حصل منتخب إيران 🇮🇷 على بطاقة التأهل للنهائيات عقب فوزه على الأردن 🇯🇴 بركلات الترجيح 4⃣-2⃣ بعد تعادل الفريقين 0⃣-0⃣ في الوقت الأصلي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في تصفيات #كأس_آسيا_للسيدات 2022 في الهند!



طالع التفاصيل ⬇️https://t.co/qahOU5KNRgpic.twitter.com/GN5ouU1i2G — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) September 25, 2021

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفا كبيرا مع الحارسة الإيرانية.

المصدر: وكالات