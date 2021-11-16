 
مباشر

إيران تعمق جراح "نسور قاسيون" بثلاثية نظيفة في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

إيران تعمق جراح
AFP Khalil MAZRAAWI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rr17

حقق المنتخب الإيراني فوزا عريضا على نظيره السوري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وتناوب على تسجيل ثلاثية إيران كل من سردار أزمون وإحسان حاج صافي وعلي زاده في الدقائق 33 و42 و88 على الترتيب.

إقرأ المزيد
الإمارات تتغلب على لبنان وتنعش آمالها في تصفيات مونديال قطر
الإمارات تتغلب على لبنان وتنعش آمالها في تصفيات مونديال قطر

وبهذا الفوز، رفعت إيران رصيدها إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الأولى متفوقة بنقطتين عن وصيفتها كوريا الجنوبية التي حققت فوزا ثمينا بنتيجة 3-0 على العراق في وقت سابق اليوم.

في المقابل تجمد رصيد سوريا عند نقطتين في قاع ترتيب المجموعة الأولى.

يذكر أن أول منتخبين في كل من المجموعتين ضمن الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، يتأهلان مباشرة إلى المونديال القطري، بينما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة في كلتا المجموعتين فيما بينهما على البطاقة المؤهلة للملحق المكمل، ويصعد الفائز منهما لخوض ملحق "الفيفا" مع منتخب من قارة أخرى، إما أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا