إيران تعمق جراح "نسور قاسيون" بثلاثية نظيفة في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

حقق المنتخب الإيراني فوزا عريضا على نظيره السوري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وتناوب على تسجيل ثلاثية إيران كل من سردار أزمون وإحسان حاج صافي وعلي زاده في الدقائق 33 و42 و88 على الترتيب.

FT | 🇸🇾 Syria 0️⃣-3️⃣ Iran 🇮🇷



Iran wrap up their 2021 #AsianQualifiers campaign as Group A leaders after a dominant victory over Syria! 👏 #AsianQualifiers | #SYRvIRNpic.twitter.com/jO7PhJx7CS — #AsianCup2023 (@afcasiancup) November 16, 2021

إقرأ المزيد

وبهذا الفوز، رفعت إيران رصيدها إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الأولى متفوقة بنقطتين عن وصيفتها كوريا الجنوبية التي حققت فوزا ثمينا بنتيجة 3-0 على العراق في وقت سابق اليوم.

في المقابل تجمد رصيد سوريا عند نقطتين في قاع ترتيب المجموعة الأولى.

يذكر أن أول منتخبين في كل من المجموعتين ضمن الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، يتأهلان مباشرة إلى المونديال القطري، بينما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة في كلتا المجموعتين فيما بينهما على البطاقة المؤهلة للملحق المكمل، ويصعد الفائز منهما لخوض ملحق "الفيفا" مع منتخب من قارة أخرى، إما أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.

المصدر: RT