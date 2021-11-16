الجزائر تتأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر

تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر بعد تعادله مع ضيفه منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-2 ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية بالتصفيات.

وسجل ثنائية "محاربي الصحراء" رياض محرز وسفيان فيغولي في الدقيقتين 21 و68 على الترتيب، فيما سجل هدفي الضيوف زكريا سونوغو وإيوسوفو دايو في الدقيقتين 37 و83 على التوالي.

وبهذا التعادل، رفع المنتخب الجزائري رصيده في صدارة المجموعة الأولى إلى 14 نقطة محافظا على فارق النقطتين مع منتخب بوركينا فاسو الوصيف صاحب الـ12 نقطة، ليحجز منتخب "محاربي الصحراء" تذكرة العبور إلى الدور الحاسم من التصفيات.

ويتنافس 40 منتخبا حاليا في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، مقسمة على 10 مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، حيث يلعب كل منتخب مع منتخب آخر تحدده القرعة في مواجهة ذهاب وإياب لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات كأس العالم المقبلة.

المصدر: RT