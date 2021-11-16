السعودية تتجاوز فيتنام وتمضي بخطوات ثابتة نحو مونديال قطر (فيديو)
حقق المنتخب السعودي فوزا ثمينا على نظيره الفيتنامي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم بكرة القدم.
ويدين "الأخضر" السعودي بالفضل في الفوز لنجمه صالح الشهري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ31 من عمر اللقاء.
هدف صالح الشهري— مهند ✩ (@md19577) November 16, 2021
بصوته المعلق عامر عبدالله#معاك_يالأخضرpic.twitter.com/NGN3vegNrd
وبهذا الفوز، رفعت السعودية رصيدها إلى 16 نقطة معززة صدارتها لفرق المجموعة الثانية، وموسعة الفارق إلى 6 نقاط مع الوصيفة أستراليا والتي تحل ضيفة على الصين في وقت لاحق اليوم.
في المقابل، بقي رصيد فيتنام خاليا من النقاط في قاع ترتيب فرق المجموعة الثانية.
FT | 🇻🇳 Vietnam 0-1 Saudi Arabia 🇸🇦— #AsianCup2023 (@afcasiancup) November 16, 2021
⛰️ The view from the 🔝 of Group B remains unchanged as Saudi Arabia get back to winning ways!
#AsianQualifiers | #VIEvKSApic.twitter.com/fvPTVATGjW
يذكر أن أول منتخبين في كل من المجموعتين ضمن الدور الحاسم للتصفيات الآسيوبة المؤهلة إلى كأس العالم، يتأهلان مباشرة إلى المونديال القطري، بينما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة في كلتا المجموعتين فيما بينهما على البطاقة المؤهلة للملحق المكمل، ويصعد الفائز منهما لخوض ملحق "الفيفا" مع منتخب من قارة أخرى، إما أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.
المصدر: RT
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