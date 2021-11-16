روبليف يغط في النوم قبل الاستيقاظ للحاق بمباراة تسبق مواجهة دجوكوفيتش

استهل أندريه روبليف مشواره في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال بالفوز على اليوناني ستيفانوس تيتيباس، لكن قبل 3 ساعات من المباراة لم يكن لدى اللاعب الروسي‭ ‬أدنى فكرة عما ينتظره.

واستيقظ روبليف في حالة من الذهول والارتباك بعد قيلولة قبل المباراة.

وتغلب الروسي على المصنف الرابع عالميا وبطل نسخة 2019 تيتيباس 6-4 و6-4 الاثنين بفضل ضربات إرساله القوية لكن اللاعب البالغ 24 عاما لم يكن معتادا على اللعب في هذا الوقت المتأخر بعد أن أقيمت مباراته في دور المجموعات الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة تورينو.

Red-hot start 🔥@AndreyRublev97 powers past 2019 champion Tsitsipas 6-4 6-4 to get his first win of the 2021 #NittoATPFinalspic.twitter.com/mv9gTC9m0N — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2021

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وأبلغ روبليف الصحفيين: "خلال النهار كان لدي متسع من الوقت وقررت النوم. لا أنام عادة خلال النهار وحتى في المرات التي حاولت فيها ذلك لم أكن أنجح. لكني نمت اليوم لأكثر من ساعة.

وتابع: "ضبطت المنبه على الساعة السادسة مساء لكن حين استيقظت كان الظلام قد حل بالفعل وشعرت بارتباك شديد كما لو أن شخصا أيقظك الساعة السابعة صباحا.

وأكمل:"قلت في نفسي لن أصحوا الآن. سأنام لنصف ساعة أخرى. لأني أقوم بهذا عادة في الصباح وأضبط المنبه على عدة توقيتات.

وواصل: "بعدها نظرت إلى الساعة وأدركت وقتها أنها السادسة مساء.. أدركت وقتها أنني نمت خلال النهار. يا إلهي لدي مباراة بعد ساعتين. يجب أن استيقظ".

وسيتقابل روبليف صاحب المركز الثاني في المجموعة الخضراء في المباراة المقبلة مع نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا الذي فاز على النرويجي كاسبر رود 7-6 و6-2.

المصدر: "رويترز"