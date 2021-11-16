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بعد إصابة خطيرة.. ليفربول يستعيد لاعبه

الرياضة

بعد إصابة خطيرة.. ليفربول يستعيد لاعبه
AFP OLI SCARFF
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عاد لاعب وسط ليفربول هارفي إيليوت إلى المران الخفيف أمس الاثنين، بعد شهرين من خضوعه لجراحة بعد إصابته بخلع في الكاحل في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصيب إيليوت خلال فوز ليفربول 3-0 على مضيفه ليدز يونايتد في 12 سبتمبر  بعد تدخل عنيف من باسكال ستراوك.

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وغادر اللاعب البالغ من العمر 18 عاما الملعب محمولا على محفة قبل نقله إلى المستشفى.

والتقطت صور لإيليوت وهو يركض على العشب أمس الاثنين لأول مرة منذ إصابته مع استعداد ليفربول لاستضافة أرسنال في الدوري يوم السبت.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري برصيد 22 نقطة من 11 مباراة، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي المتصدر.

المصدر: "رويترز"

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