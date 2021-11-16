غضب رونالدو.. قنبلة موقوتة بوجه مدرب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية الثلاثاء عن أسباب حالة الغضب الكبير التي تتملك كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في صفوف الفريق الإنجليزي.

ووفقا لمراسل مجلة TalkSPORT أليكس كروك، شهد النجم البرتغالي انخفاضا في المعايير في ملعب تدريب الفريق منذ عودته، وفرقا كبيرا بين مانشستر الذي تركه سابقا تحت قيادة السير أليكس فيرغسون، والفريق الحالي.

وقال كروك: "سمعت بعض الأشياء المقلقة حقا عن مانشستر يونايتد الليلة الماضية".

وتابع: رونالدو صُدم من الطريقة التي انخفضت بها المعايير داخل النادي، والفارق الكبير جدا بين أسلوب تدريبات الفريق تحت قيادة فيرغسون وسولشاير".

ويرى النجم البرتغالي أن الحزم لم يعد موجودا في تدريبات الفريق، وهناك من يمكنه الحضور متأخرا دون عقاب.

وأكد المراسل:"أعتقد أنه بمجرد أن يبدأ رونالدو في التعبير عن هذا الرأي لإدارة النادي، فإن مستقبل المدرب أولي غونار سولشاير سيكون في خطر كبير".

Man Utd in turmoil: players lose faith in Solskjaer game plan, Ronaldo shocked by state of the club, sympathy for Van de Beek, Rashford played in derby after bout of flu https://t.co/AjjgGbUz4T via @MailSport#mufc — Chris Wheeler (@ChrisWheelerDM) November 8, 2021

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ويواجه سولشاير انتقادات كبيرة من قبل جماهير "الشياطين الحمر"، في ظل تعثر نتائج الفريق، على الرغم من تواجد كوكبة كبيرة من النجوم.

ويعاني يونايتد على صعيد النتائج في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز السادس بفارق 9 نقاط عن تشيلسي المتصدر، بعد مرور 11 جولة من البطولة، كما أنه يواجه منافسة شرسة مع فياريال وأتالانتا في دوري الأبطال.

وسجل رونالدو البالغ 36 عاما، 9 أهداف خلال 12 مباراة هذا الموسم.

المصدر: marca.com