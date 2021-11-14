منتخب إفريقي آخر يبلغ الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022

حجز منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مقعدا له في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر شتاء عام 2022.

وجاء صعود المنتخب الكونغولي بعد فوزه على ضيفه البنيني بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

وأصبحت جمهورية الكونغو الديمقراطية خامس دولة تتأهل إلى الدور الأخير من التصفيات الإفريقية المؤهل إلى مونديال 2022، بعد كل من المغرب، مالي، السنغال، ومصر.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات بعد منافسات اليوم الأحد، ضمن دور المجموعات المؤهل للدور الحاسم من التصفيات الإفريقية لمونديال قطر 2022:

المجموعة الأولى

1- الجزائر – 10 نقاط

2- بوركينا فاسو – 10 نقاط

3- النيجر – 3 نقاط

4- جيبوتي – 0 نقطة.

المجموعة الثانية

1- تونس – 10 نقاط

2- غينيا الاستوائية – 7 نقاط

3- زامبيا – 4 نقاط

4- موريتانيا - نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة:

1- نيجيريا 12 نقطة

2- كاب فيردي "الرأس الأخضر" 10 نقاط

3- جمهورية إفريقيا الوسطى 4 نقاط

4- ليبيريا 3 نقاط

المجموعة الرابعة:

1- كوت ديفوار "ساحل العاج" 13 نقطة

2- الكاميرون 12 نقطة

3- مالاوي 3 نقاط

4- موزمبيق نقطة واحدة.

المجموعة الخامسة:

1- مالي 13 نقطة

2- أوغندا 9 نقاط

3- كينيا 3 نقاط

4- رواندا نقطة واحدة.

المجموعة السادسة:

1- مصر – 11 نقطة

2- الغابون – 7 نقاط

3- ليبيا – 6 نقاط

4- أنغولا - 4 نقاط.

المجموعة السابعة:

1- غانا – 13 نقطة

2- جنوب إفريقيا - 10 نقاط

3- إثيوبيا - 4 نقاط

4- زمبابوي نقطة واحدة.

المجموعة الثامنة:

1- السنغال 13 نقطة

2- توغو 5 نقاط

3- ناميبيا 5 نقاط

4- الكونغو 3 نقاط

المجموعة التاسعة:

1- المغرب – 15 نقطة

2- غينيا بيساو – 5 نقاط

3 - غينيا – 4 نقاط

السودان – نقطتان.

المجموعة العاشرة:

1- جمهورية الكونغو 11 نقطة

2- بنين 10 نقاط

3- تنزانيا 8 نقاط

4- مدغشقر 4 نقاط.

المصدر: RT