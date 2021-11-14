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رونالدو لقيادة البرتغال لمونديال 2022 والثأر من الهدف "المسروق"

الرياضة

رونالدو لقيادة البرتغال لمونديال 2022 والثأر من الهدف
Globallookpress
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد صوب ملعب "النور" في العاصمة لشبونة، الذي سيكون مسرحا للمباراة الحاسمة بين منتخب البرتغال وضيفه الصربي، ضمن تصفيات مونديال 2022.

واختار المدير الفني لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس (67 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الصربي، ضمن الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

بينما اختار المدرب الصربي دراغان ستويكوفيتش (56 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده لمواجهة مضيفه البرتغالي:

ويعول عشاق رونالدو (36 عاما)  الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال برصيد 109 أهداف، أن يقود "صاروخ ماديرا" البرتغال إلى كأس العالم، ويثأر لهدفه الملغي "المسروق" في مرمى صربيا في مباراة الذهاب.

وتتصدر البرتغال ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022"، برصيد 17 نقطة، متفوقة بفارق الأهداف على صربيا، علما بأن متصدر المجموعة يتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم فيما يخوض الوصيف الملحق الأوروبي.

المصدر: RT 

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