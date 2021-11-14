تقارير إنجليزية: مانشستر يونايتد يكثف جهوده لتعيين زيدان مدربا

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد، يكثف جهوده لإقناع الفرنسي، زين الدين زيدان، لخلافة النرويجي، أولي جونار سولشار، على رأس الإدارة الفنية لـ"الشياطين الحمر".

ويواجه سولشار، الذي تسلم تدريب يونايتد في العام 2018 ولم يفز معه بأي لقب حتى الآن، انتقادات كثيرة في الفترة الحالية، بسبب تراجع نتائج الفريق، وخسارته 6 من آخر 12 مباراة خاضها في كل المسابقات، بينها هزيمتان قاسيتان في الدوري الإنجليزي، الأولى أمام غريمه التقليدي ليفربول بنتيجة 0-5 في الجولة التاسعة، ثم أمام جاره مانشستر سيتي بنتيجة 0-2 في الجولة الـ11 من المسابقة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن مانشستر يونايتد "يكثف جهوده لإقناع زين الدين زيدان" بتدريب الفريق خلفا لسولشار، مضيفة أن إدارة النادي تأمل في أن تسهم علاقة زيدان بنجمي الفريق الحاليين، كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران، اللذين أشرف على تدريبهما مع ريال مدريد وحقق معهما نجاحا مبهرا، في قبوله عرض يونايتد.

وأشارت الصحيفة في الآن ذاته، إلى أنه لا يبدو هناك أي تغيير وشيك في الجهاز الفني لمانشستر يونايتد، بعد أن نجا سولشار على ما يبدو من إقالته في المباريات الثلاث الأخيرة التي حقق فيها فوزا واحد، وتعادلا، وهزيمة.

ولم يرتبط زيدان البالغ عمره 49 عاما بأي فريق منذ استقالته من تدريب ريال مدريد مع نهاية منافسات الموسم الماضي، وتشير بعض التقارير الإعلامية، إلى أنه يخطط لقيادة المنتخب الفرنسي مستقبلا، رغم أن هذا الحلم بات صعب المنال على المدى القريب بعد فوز "الديوك" مؤخرا تحت قيادة مدربهم الحالي، ديدييه ديشامب، بلقب دوري الأمم الأوروبية.

كما تحدثت تقارير أخرى عن إمكانية تولي "زيزو" تدريب باريس سان جيرمان، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي لم يضع حتى الآن لمسته على فريق يعج بأفضل نجوم كرة القدم في العالم.

المصدر: ديلي ميل