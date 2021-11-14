بينها مباريات مصيرية.. جدول مواعيد لقاءات اليوم في تصفيات كأس العالم
Reuters
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تقام اليوم الأحد، عدة مباريات هامة في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".
وفيما يلي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش:
المجموعة الأولى
لوكسمبورغ # إيرلندا - الساعة 19:45
البرتغال # صربيا – الساعة 19:45
المجموعة الثانية
اليونان # كوسوفو - الساعة 19:45
إسبانيا # السويد – الساعة 19:45
المجموعة الثامنة
سلوفينيا # قبرص - الساعة 14:00
كرواتيا # روسيا – الساعة 14:00
مالطا # سلوفاكيا – الساعة 14:00
المجموعة العاشرة
أرمينيا # ألمانيا - الساعة 17:00
مقدونيا # آيسلندا – الساعة 17:00
ليشتنشتاين # رومانيا ـ الساعة 17:00.
المصدر: RT
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