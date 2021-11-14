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بينها مباريات مصيرية.. جدول مواعيد لقاءات اليوم في تصفيات كأس العالم

الرياضة

بينها مباريات مصيرية.. جدول مواعيد لقاءات اليوم في تصفيات كأس العالم
Reuters
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تقام اليوم الأحد، عدة مباريات هامة في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وفيما يلي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش:

المجموعة الأولى

لوكسمبورغ # إيرلندا - الساعة 19:45 

البرتغال # صربيا – الساعة 19:45

المجموعة الثانية

اليونان # كوسوفو - الساعة 19:45

إسبانيا # السويد – الساعة 19:45

المجموعة الثامنة

 سلوفينيا # قبرص - الساعة 14:00

كرواتيا # روسيا – الساعة 14:00

مالطا # سلوفاكيا – الساعة 14:00

المجموعة العاشرة

أرمينيا # ألمانيا - الساعة 17:00

مقدونيا # آيسلندا – الساعة 17:00

ليشتنشتاين # رومانيا ـ الساعة 17:00.

المصدر: RT

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