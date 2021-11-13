كونتافيت أولى المتأهلات إلى المربع الذهبي في البطولة الختامية

تابعت الإستونية، أنيت كونتافيت، نتائجها المميزة وبلغت نصف نهائي البطولة الختامية لموسم التنس لدى السيدات، بفوزها الساحق، اليوم السبت، على التشيكية كارولينا بليسكوفا 6-4، و6-0.

وهيمنت المصنفة ثامنة عالميا على المباراة وحسمت المجموعة الأولى عبر كرة قصيرة خلف الشبكة لتكسر إرسال بليسكوفا.

ولم تتمكن التشيكية المصنفة ثالثة من العودة للمباراة في المجموعة الثانية، حيث فقدت كونتافيت نقطة واحدة من إرسالها الأول، بينما عانت بليسكوفا من إرسالها الثاني.

وهذا الانتصار الأول لكونتافيت في أربع مواجهات مع بليسكوفا.

وبفوزها الثاني تواليا في البطولة الختامية، ضمنت كونتافيت أحد المركزين الأول والثاني في مجموعة "تيوتيهواكان" لتبلغ نصف النهائي.

وستلتقي كونتافيت في المباراة الثالثة الأخيرة من دور المجموعتين، مع الإسبانية غاربينيي موغوروسا، بينما ستلعب بليسكوفا مع مواطنتها باربورا كرايتشيكوفا.

وتقام البطولة الختامية لموسم السيدات من مجموعتين تضم كل منهما أربع لاعبات، على أن تتأهل الأولى والثانية إلى الدور قبل النهائي.

المصدر: وكالات