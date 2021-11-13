أول تعليق لأغويرو على أنباء اعتزاله كرة القدم بسبب مشكلة خطيرة في قلبه

نفى مهاجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين، سيرخيو أغويرو، شائعات نيته إنهاء مسيرته الكروية بسبب مشاكل في القلب، مشددا على أنه يأمل في العودة إلى الملاعب في غضون ثلاثة أشهر.

ونقل الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاما إلى المستشفى بعد أن عانى من مشاكل في التنفس أثناء مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس، في الـ30 من أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال النادي الكتالوني بعد تقييم حالة قلبه، إن أغويرو سيكون "غير متاح للعب مع منتخب بلاده خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسيتم تقييم فعالية العلاج لتحديد عملية شفائه".

ولكن إذاعة كتالونيا ذكرت أمس الجمعة، أن أغويرو "لن يلعب كرة القدم مرة أخرى بسبب مشكلة خطيرة في القلب".

ورد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق على ذلك في "تويتر" ليقول إن الأمر ليس كذلك.

Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo 🤟🏽 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 12, 2021

وأكد أغويرو على أنه "إيجابي دائما"، مضيفا: "هناك شائعات تدور، ولكنني أتبع رأي طبيب النادي، وسنرى كيف سأكون بعد 90 يوما".

وكان أغويرو، رحل عن مانشستر سيتي، المتوج معه بـ15 لقبا، الصيف الماضي عقب مساهمته في تتويج منتخب بلاده بلقب "كوبا أمريكا" في يوليو الماضي.

وترك أغويرو "السيتي"، باعتباره الهداف التاريخي له مع 260 هدفا، ومع أكبر عدد من الأهداف المسجلة لناد واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (184 هدفا في 275 مباراة).

وعانى أغويرو قبل انضمامه إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في صفقة انتقال حر، من إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: أ ف ب