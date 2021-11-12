البرازيل ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال قطر (فيديو)
باتت البرازيل أول دولة من قارة أمريكا الجنوبية تتأهل إلى مونديال "قطر 2022"، قبل خمس جولات من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية، بعد فوزها، اليوم الجمعة، على ضيفتها كولومبيا1-0.
وبهدف من لوكاس باكيتا وتمريرة حاسمة لنجمها نيمار قبل ثلث ساعة من النهاية، حافظت بطلة العالم خمس مرات على سجلها الفريد بخوض جميع نسخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.
GOAL! Lucas Paqueta— Ronard Addo💭 (@ronard_addo) November 12, 2021
Brazil [1] - 0 Colombia
Follow me to never miss any goal highlights#BRAxCOL | #Eliminatorias | #WCQ | #Qatar2022 | #WorldCup
pic.twitter.com/49znJasX6F
وأصبحت البرازيل ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال 2022، بعد ألمانيا والدنمارك.
🇧🇷 Congratulations Brazil 👏👏👏— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 12, 2021
👑 The five-time #WorldCup champs become the first South American nation to win their way to Qatar 2022 ✈️🇶🇦 pic.twitter.com/WCeKIWT1hi
وتتصدر البرازيل التصفيات في أمريكا الجنوبية برصيد 34 نقطة من 12 مباراة، متقدمة بتسع نقاط على الأرجنتين.
وبات الفارق بين البرازيل ومنتخب تشيلي، الرابع، 18 نقطة قبل خمس جولات على النهاية، علما بأن البرازيل لعبت مباراة أقل بعد توقف مواجهتها مع ضيفتها الأرجنتين.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى نهائيات مونديال قطر مباشرة، بينما يخوض خامس الترتيب الملحق العالمي.
المصدر: وكالات
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