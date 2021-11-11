صدمة في ليفربول بعد تعرض ماني لإصابة قوية

تعرض السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده أمام توغو (1-1) ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وخرج ماني من الملعب مصابا عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول لمباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن ماني، البالغ من العمر 29 عاما، قد يغيب لمدة تتراوح بين 4 أسابيع إلى 6 وذلك بحسب استجابة اللاعب للجلسات الطبية.

ويستعد فريق ليفربول لخوض مباراة هامة ضد منافسه أرسنال، يوم السبت 20 نوفمبر الجاري، على ملعب "أنفيلد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 نقطة.

المصدر: وكالات