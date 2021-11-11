برشلونة ينشر هدفا على طريقة ميسي سجله تشافي في مرمى ليفربول (فيديو)

احتفى نادي برشلونة بهدف رائع سجله الأسطورة تشافي هرنانديز، المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني في مرمى فريق مايوركا، في الموسم (2012-2013) للدوري الإسباني لكرة القدم.

نجح المايسترو تشافي هرنانديز في تسجيل هدف بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة على يمين أواتي حارس مرمى مايوركا آنذاك، على غرار هدف زميله السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول (3-0)، وذلك خلال مباراتهما في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في الموسم (2018-2019).

ودافع تشافي (41 عاما) عن ألوان "البلوغرانا" خلال الفترة (1998-2015)، ومن ثم انضم إلى صفوف السد القطري كلاعب، ومنذ عام 2019 تولى مهمة تدريبه، قبل أن يعود في الأسبوع الماضي إلى برشلونة كمدرب.

بينما لعب ليونيل (34 عاما)بقميص ألوان "البلوغرانا" خلال الفترة (2004-2021)، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر.

وتزامل تشافي مع ميسي خلال الفترة بين عامي (2004 و2015) في برشلونة، وتربطهما علاقة قوية.

المصدر: وكالات