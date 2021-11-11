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شاهد.. العراقي أمير العماري يرد سريعا على هدف السوري عمر السومة

الرياضة

شاهد.. العراقي أمير العماري يرد سريعا على هدف السوري عمر السومة
RT AFP/WILLIAM WEST
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رد المنتخب العراقي سريعا على هدف التقدم لضيفه السوري (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسجل المهاجم السوري عمر السومة هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك العراقي أمير العماري التعادل سريعا من ضربة جزاء في الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في قطر.

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المصدر: RT 

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