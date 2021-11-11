العراق وسوريا في مواجهة فرصة أخيرة "لا تقبل القسمة على اثنين".. التشكيلة الأساسية

يحتضن استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في قطر، مباراة هامة بين منتخبي العراق وسوريا، وذلك ضمن الجولة الخامسة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسيبدأ الهولندي ديك أدفوكات (74 عاما) المدير الفني للمنتخب العراقي بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره السوري، في هذه المباراة الهامة التي ستقام مساء اليوم الخميس في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش:

facebook/iraqgfpg

بينما اختار المدير الفني للمنتخب السوري، نزار محروس (58 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه العراقي:

facebook/Syrian.football.team

ويشغل العراق المركز الخامس على سلم ترتيب المجموعة الأولى لتصفيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر شتاء عام 2022، برصيد ثلاث نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن نظيره الإماراتي، الذي سقط أمام مضيفه الكوري الجنوبي بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

بينما يقبع منتخب سوريا في المركز السادس الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة يتيمة.

ويتصدر منتخب إيران، الذي تغلب على ضيفه اللبناني بهدفين مقابل هدف واحد، ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق نقطتين أمام وصيفه منتخب كوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات