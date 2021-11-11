 
مباشر

العراق وسوريا في مواجهة فرصة أخيرة "لا تقبل القسمة على اثنين".. التشكيلة الأساسية

الرياضة

العراق وسوريا في مواجهة فرصة أخيرة
RT Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rps9

يحتضن استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في قطر، مباراة هامة بين منتخبي العراق وسوريا، وذلك ضمن الجولة الخامسة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسيبدأ الهولندي ديك أدفوكات (74 عاما) المدير الفني للمنتخب العراقي بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره السوري، في هذه المباراة الهامة التي ستقام مساء اليوم الخميس في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش:

العراق وسوريا في مواجهة فرصة أخيرة
facebook/iraqgfpg

بينما اختار المدير الفني للمنتخب السوري، نزار محروس (58 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه العراقي:

العراق وسوريا في مواجهة فرصة أخيرة
facebook/Syrian.football.team

ويشغل العراق المركز الخامس على سلم ترتيب المجموعة الأولى لتصفيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر شتاء عام 2022، برصيد ثلاث نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن نظيره الإماراتي، الذي سقط أمام مضيفه الكوري الجنوبي بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم.

إقرأ المزيد
إيران تقلب الطاولة على لبنان في الوقت الضائع (فيديو)
إيران تقلب الطاولة على لبنان في الوقت الضائع (فيديو)
إقرأ المزيد
نجم سعودي يفوز بجائزة الأفضل في مواجهة أستراليا
نجم سعودي يفوز بجائزة الأفضل في مواجهة أستراليا

بينما يقبع منتخب سوريا في المركز السادس الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطة يتيمة.

ويتصدر منتخب إيران، الذي تغلب على ضيفه اللبناني بهدفين مقابل هدف واحد، ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق نقطتين أمام وصيفه منتخب كوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا