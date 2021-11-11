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سلطنة عمان تحتفظ بآمالها في الوصول إلى مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

سلطنة عمان تحتفظ بآمالها في الوصول إلى مونديال قطر (فيديو)
twitter/OmanFA
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خرج منتخب سلطنة عمان بتعادل إيجابي من ملعب مضيفه الصيني (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ووضع الصيني، وو لي، أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

ورد المدافع العماني أمجد الحارثي بهدف التعادل لبلاده بحلول الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

واكتفى الأحمر العماني بنقطة وحيدة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 7 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بفارق نقطتين خلف منتخب اليابان، الذي تغلب على مضيفه الفيتنامي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

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بينما يشغل المنتخب الصيني المرتبة الخامسة على سلم الترتيب برصيد 4 نقاط فقط، ومن ثم فيتنام في المركز السادس الأخير من دون نقاط.

بينما يتربع المنتخب السعودي على عرش صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه الأسترالي.

المصدر: RT

  

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