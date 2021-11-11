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نجم سعودي يفوز بجائزة الأفضل في مواجهة أستراليا

الرياضة

نجم سعودي يفوز بجائزة الأفضل في مواجهة أستراليا
twitter/theafc
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حصل النجم السعودي، سالم الدوسري، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الأسترالي، التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وخرج الأخضر السعودي بنقطة ثمينة من أرض "الكنغر" في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "كومبانك" في مدينة سيدني، وسط أجواء ممطرة.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سالم الدوسري، كأفضل لاعب في المباراة، بالرغم من غيابه عن آخر مباراتين لمنتخب بلاده بسبب الإصابة.

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ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 13 نقطة، ويحتل صدارة المجموعة الثانية بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه الأسترالي، ويليهما منتخبا سلطنة عمان واليابان في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 6 نقاط لكل منهما، وذلك قبل مباراتيهما اليوم أيضا ضد كل من الصين وفيتنام على التوالي.

المصدر: وكالات 

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