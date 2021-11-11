شاهد.. لبنان يهز شباك إيران "بكرة خادعة"

فاجأ المنتخب اللبناني ضيفه الإيراني بهدف رائع في الشوط الأول للمباراة الجتي جمعتهما يوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وسجل المهاجم اللبناني سوني سعد هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب صيدا الدولي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد أن روض كرة عالية ببراعة قبل أن يرسلها إلى داخل شباك حارس المرمى الإيراني الذي رفع يده في إشارة إلى أن الكرة خرجت من الملعب وهي في الهواء.

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المصدر: RT