وفاة "أسطورة" الملاكمة الجزائرية لوصيف حماني

أعرب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن تعازيه الخالصة بوفاة الملاكم الجزائري لوصيف حماني.

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، قال عبد المجيد تبون: "برحيل الملاكم المقتدر الأسبق، لوصيف حماني، تفقد الملاكمة الجزائرية أحد أعمدتها، التي شُيّدت عليها أمجاد هذه الرياضة المحبوبة. أعزّي عائلة الفقيد، وكل مُحبّيه، وأدعو الله أن يشمله برحمته الواسعة، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

برحيل الملاكم المقتدر الأسبق، لوصيف حماني، تفقد الملاكمة الجزائرية أحد أعمدتها، التي شُيّدت عليها أمجاد هذه الرياضة المحبوبة.أعزّي عائلة الفقيد، وكل مُحبّيه، وأدعو الله أن يشمله برحمته الواسعة.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) November 10, 2021

وتوفي مساء أمس الثلاثاء، أسطورة الملاكمة الجزائرية لوصيف حماني، في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض.

عن مسيرة الملاكم:

- مثل لوصيف حماني الجزائر في الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 1972، وتوج بعدها بسنة بالميدالية الذهبية للألعاب الإفريقية التي نظمت في لاغوس بنيجيريا.

- دخل حماني عالم الاحتراف بداية العام 1975، وتمكن من نيل لقب بطل إفريقيا سنة 1976، وحافظ على لقبه في السنة الموالية.

- أنهى لوصيف حماني مشواره الرياضي الاحترافي سنة 1985، إذ تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة، حيث فاز بسبع بطولات للجزائر، ويعد بطل إفريقيا لمرتين وبطلا مغاربيا، كما فاز بذهبية في الألعاب الإفريقية.

المصدر: "الشروق"