تصفيات مونديال قطر.. مدرب أستراليا يكشف خطته لإيقاف زحف السعودية

قال مدرب منتخب أستراليا، غراهام أرنولد، إن فريقه سيحاول فرض الضغط على السعودية من صفارة البداية، في مباراة مرتقبة بين المنتخبين في سيدني ضمن تصفيات مونديال "قطر 2022".

وتتصدر السعودية منافسات المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بالعلامة الكاملة بعد 4 مباريات، وتتقدم بثلاث نقاط على أستراليا، ويتأهل أول منتخبين في المجموعة مباشرة إلى المونديال القطري.

إقرأ المزيد

وقال أرنولد للصحفيين، قبيل المواجهة المرتقبة غدا الخميس: "ندرك أن السعودية تمر بسلسلة نتائج إيجابية، ونعرف أيضا أنها لعبت خلال تلك الفترة الكثير من المباريات على أرضها".

وأضاف "لذا أنتظر أن تكون عقليتنا مساء الغد هي فرض الضغط على المنافس والتأكد أننا سنبدأ بشكل سليم، وعدم منحه أي وقت للعب".

وتفتقد أستراليا، التي خسرت 1-2 أمام اليابان في الجولة الماضية، ثنائي الوسط توم روجيتش، وآرون موي، لكنها ستحظى بدعم المشجعين لأول مرة على أرضها في أكثر من عامين، وذلك بعد أن اضطر منتخب "الكنغر" لخوض مبارياته السابقة في الخارج بعد فرض قيود صارمة على دخول أستراليا بسبب جائحة "كوفيد-19".

المصدر: رويترز