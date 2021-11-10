زياش يرد على استبعاده من منتخب المغرب

أكد صانع ألعاب نادي تشيلسي، حكيم زياش، أنه لم يتصرف بطريقة "غير احترافية" أثناء تواجده في معسكرات المنتخب المغربي تحت قيادة المدرب البوسني، وحيد خليلوزيتش.

وأوضح زياش في تصريح لبرنامج "Tiki Taka Touzani" من تقديم المغربي-الهولندي، سفيان توزاني، بعد سؤاله عن خلافه مع خليلوزيتش: "لم أتصرف أبدا بطريقة غير احترافية أو غير مقبولة. لم أتأخر عن التدريبات، ولم أرفض اللعب مع المنتخب المغربي".

وتابع: "ليس صحيحا أنني أرى نفسي فوق المجموعة. أنا أعامل جميع اللاعبين باحترام. أي شخص يعرفني وعمل معي، يدرك ذلك جيدا".

واختتم زياش حديثه قائلا: "(خليلوزيتش) لديه وجهة نظر وأنا لدي رؤيتي. هذا كل ما في الأمر. أعرف ما حدث بيني وبينه (خليلوزيتش) وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

وكان خليلوزيتش، وجه انتقادات لزياش بعد استبعاده من معسكرات "أسود الأطلس" الأخيرة، ووصفه باللاعب غير المنضبط.

وقال خاليلوزيتش، في مؤتمر صحفي في شهر سبتمبر الماضي، إن زياش، أظهر في المعسكرات التدريبية السابقة، سلوكا لا يليق بالمنتخب الوطني المغربي، إذ أنه جاء متأخرا، ورفض خوض التدريبات، مشيرا إلى أن المنتخب المغربي "فوق الجميع، مهما كانت قيمة اللاعب".

وتابع خاليلوزيتش حديثه عن سلوك زياش قائلا: "لأول مرة في مساري الرياضي، أواجه سلوكا غير مقبول مع لاعب دولي، وهو سلوك لم أكن أتوقعه من زياش".

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة منتخبي السودان وغينيا، لحساب الجولتين الخامسة والسادسة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022".

المصدر: elbotola.com