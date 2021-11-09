مشجعو بايرن ميونخ يحتجون على علاقاته بقطر

يتعرض نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم لانتقادات من مشجعيه بسبب علاقاته مع قطر، المضيفة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

ورفع مشجعو الفريق البافاري لافتة ضخمة خلال مباراته أمام ضيفه فرايبورغ (2-1) يوم السبت الماضي، على ملعب أليانز أرينا"، ينتقدون فيها النادي لما وصفوه "بـالغسل الرياضي" لانتهاكات حقوق الإنسان في قطر، بقبوله رعاية من شركة الطيران الوطنية القطرية.

ويستعد أعضاء نادي بايرن ميونخ لتقديم اقتراح في اجتماع الجمعية العمومية للنادي في 25 نوفمبر القادم، يطالبه بإنهاء اتفاقيات الرعاية مع قطر "في أقرب وقت ممكن".

وقال صاحب الاقتراح، ميخائيل أوت، وداعموه إن صفقة الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية "تتعارض مع قيم جمعيتنا" وأن سمعة النادي تتضرر من خلال صلاته بالدولة الخليجية.

وأضاف على صفحة الانترنت التي يسعى من خلالها للحصول على دعم أعضاء النادي الآخرين "بدلا من إحداث تغييرات، يساعد بايرن ميونخ بنشاط قطر من خلال الرعاية لصرف الانتباه عن المظالم".

وتابع "إذا ظل بايرن صامتا بشأن الوضع في قطر، وعبر عن عدم اكتراثه، فإنه سيضر بسمعته ولا يرقى إلى مستوى مسؤولياته كنموذج يحتذى به".

ودافع يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ عن موقف النادي : قائلا "يحاول النادي مناقشة الأمور من خلال الحوار، وإحداث أثر من خلال الحوار وليس عن طريق الإقصاء أو النظر في الاتجاه الآخر".

وأضاف : "أعتقد أننا أحدثنا القليل من الاختلاف.. في نهاية المطاف مسؤوليتي هي عما يحدث على أرض الملعب".

وكثيرا ما احتج مشجعو بايرن على تعاملات ناديهم المالية مع قطر. ورتبوا لقاء عاما في يناير 2020 بعنوان "قطر وحقوق الإنسان وبايرن ميونيخ" شارك فيه عاملان مهاجران تحدثا عن تجربتهما أثناء العمل في بناء الملاعب لبطولة كأس العالم المقررة العام المقبل في قطر.

المصدر: (أ ب)