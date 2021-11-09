في مشهد طريف.. إوز يسابق العدائين في ماراثون نيويورك (فيديو)

انتشر على تطبيق "تليغرام"، فيديو طريف لإوز وهو يركض مع العدائين في سباق ماراثون بنيويورك.

وظهر الإوز وهو يتمشى بخطوات متسارعة بجانب العدائين وسط تشجيعات من المتفرجين.

وعلقت الصفحة التي نشرت الفيديو على "تليغرام": "ركض الإوز لمسافة قصيرة، لكنه تمكن من إرضاء وإلهام المتسابقين الآخرين".

المصدر: مواقع التواصل