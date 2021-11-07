وست هام الإنجليزي يحظر اثنين من مشجعيه على خلفية تهمة معاداة السامية

منع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي 2 من مشجعيه من حضور مباريات الفريق، بعد ظهور تسجيل مصور لهما يرددان فيه أغنية مناهضة للسامية بالتزامن مع مرور يهودي في ممر طائرة متجها إلى مقعده.

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وأظهر التسجيل المصور الذي نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخميس الماضي مشجعين اثنين على متن رحلة جوية متجهة إلى بلجيكا لحضور مباراة وست هام أمام مضيفه جينك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة الدوري الأوروبي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

واعتقلت الشرطة الرجلين للاشتباه في ارتكابهما جرائم كراهية بعد عودتهما لإنجلترا.

المصدر: أ ب