التونسية أُنس جابر تنهي موسمها من أجل التعافي من الإصابة

قالت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر اليوم الأحد إنها أنهت موسمها ولن تكون بديلة في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات التي تنطلق في وادي الحجارة بالمكسيك يوم الأربعاء المقبل.

وكتبت أُنس المصنفة السابعة عالميا في "تويتر": "يؤسفني الإعلان أنني لن أتمكن من الذهاب إلى وادي الحجارة كبديلة. احتاج للمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة في المرفق والاستعداد للموسم المقبل".

I am sorry to announce that I won't be able to go to Guadalajara as an alternate. I need more time to recover and prepare for next season.



I am super proud of achieving my goal and my best ranking in the world: 7! Thank you for your support and see you next year! #TeamOJpic.twitter.com/rbfAr4Ldu9 — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) November 7, 2021

وتابعت النجمة التونسية البالغ 27 عاما: "على الرغم من ذلك، أنا فخورة جدا بتحقيق هدفي والوصول إلى أفضل تصنيف في مسيرتي وهو المركز السابع عالميا".

وكان اتحاد اللاعبات نقل البطولة الختامية من شينتشين بالصين إلى وادي الحجارة بالمكسيك بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز