دجوكوفيتش يثأر من مدفيديف ويحرز لقبه السادس في بطولة باريس للأساتذة (فيديو)
أحرز الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا لقب بطولة باريس للأساتذة ذات الألف نقطة للتنس، بعد فوزه على الروسي دانييل مدفيديف في المباراة النهائية للبطولة اليوم الأحد.
وخسر دجوكوفيتش المجموعة الأولى بنتيجة 6-4، قبل أن ينتفض ويفوز بمجموعتين متتاليتين بواقع: 6-3 و6-3، ليحسم لمصلحته المباراة التي استغرقت ساعتين و14 دقيقة.
Make that 3️⃣7️⃣ ATP Masters 1000 titles for @DjokerNole 🏆— ATP Tour (@atptour) November 7, 2021
🎥: @TennisTV | @DjokerNole | #RolexParisMasterspic.twitter.com/rq4GJ5ZEHJ
ورفع النجم الصربي رصيده في بطولة باريس إلى ستة ألقاب، وثأر من مدفيديف بالذات الذي حرمه من إحراز البطولات الأربع الكبرى خلال عام واحد عندما هزمه في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة آخر بطولات "الغراند سلام" في سبتمبر الماضي.
كما جرد دجوكوفيتش منافسه مدفيديف من لقب بطولة باريس الذي حققه النجم الروسي العام الماضي، ورفع عدد انتصاراته في المواجهات المباشرة إلى 6 مقابل فوز مدفيديف في 4 مناسبات.
Djokovic is the new ATP Masters 1000 king 👑 pic.twitter.com/1hAYMV6i1m— ATP Tour (@atptour) November 7, 2021
كما رفع دجوكوفيتش رصيده في ألقاب بطولات الأساتذة "الماسترز" إلى 37 في مسيرته، لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الإسباني رافائيل نادال.
Together again 🏆🥰#RolexParisMasters | @DjokerNolepic.twitter.com/3gJpEoYpYb— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 7, 2021
The friendship goes deeper than the rivalry 🙌@DjokerNole@DaniilMedwed#RolexParisMasterspic.twitter.com/q546XsdKVN— Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2021
2020 champion ➡️ 2021 runner-up— Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2021
Well done on another great week in Paris, @DaniilMedwed 👏#RolexParisMasterspic.twitter.com/jrvNRgWr9A
المصدر: rsport.ria.ru
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