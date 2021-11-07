دجوكوفيتش يثأر من مدفيديف ويحرز لقبه السادس في بطولة باريس للأساتذة (فيديو)

أحرز الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا لقب بطولة باريس للأساتذة ذات الألف نقطة للتنس، بعد فوزه على الروسي دانييل مدفيديف في المباراة النهائية للبطولة اليوم الأحد.

وخسر دجوكوفيتش المجموعة الأولى بنتيجة 6-4، قبل أن ينتفض ويفوز بمجموعتين متتاليتين بواقع: 6-3 و6-3، ليحسم لمصلحته المباراة التي استغرقت ساعتين و14 دقيقة.

ورفع النجم الصربي رصيده في بطولة باريس إلى ستة ألقاب، وثأر من مدفيديف بالذات الذي حرمه من إحراز البطولات الأربع الكبرى خلال عام واحد عندما هزمه في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة آخر بطولات "الغراند سلام" في سبتمبر الماضي.

كما جرد دجوكوفيتش منافسه مدفيديف من لقب بطولة باريس الذي حققه النجم الروسي العام الماضي، ورفع عدد انتصاراته في المواجهات المباشرة إلى 6 مقابل فوز مدفيديف في 4 مناسبات.

Djokovic is the new ATP Masters 1000 king 👑 pic.twitter.com/1hAYMV6i1m — ATP Tour (@atptour) November 7, 2021

كما رفع دجوكوفيتش رصيده في ألقاب بطولات الأساتذة "الماسترز" إلى 37 في مسيرته، لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الإسباني رافائيل نادال.

2020 champion ➡️ 2021 runner-up



Well done on another great week in Paris, @DaniilMedwed 👏#RolexParisMasterspic.twitter.com/jrvNRgWr9A — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2021

المصدر: rsport.ria.ru