"بيغ رامي" ينعى صديقه شون رودن بكلمات مؤثرة

نعى المصري رامي السبيعي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام عامي 2020 و2021 والملقب "بيغ رامي" صديقه الجامايكي شون رودن الفائز بجائزة أولمبيا لعام 2018، الذي وافته المنية أمس السبت.

ونشر "بيغ رامي" صورة باللونين الأبيض والأسود لصديقه الراحل، وأرفقها بالقول: "لا يوجد كلمات يمكن أن تصف شعورنا بفقدانك يا أخي... إرقد بسلام".

إقرأ المزيد

وتداولت يوم أمس وسائل الإعلام وفاة رودن عن عمر ناهز 46 عاما، دون الكشف عن أي سبب للوفاة أو أي تفاصيل عن رحيله.

وفاز رودن خلال مسيرته الاحترافية بسبع جوائز كبيرة أهمها على الإطلاق هي بطولة مستر أولمبيا 2018 والتي نجح خلالها في الفوز على فيل هيث المتوج بالجائزة 7 مرات من قبل، وحقق رودن وقتها رقما قياسيا كونه أكبر بطل في تاريخ المسابقة حيث فاز باللقب عن عمر يناهز 43 عاما حينها.

ورودن هو رابع فائز من المتوجين بجائزة مستر أولمبيا يتوفى وفقا لموقع "بار بيند" الأمريكي، حيث سبقه سيرجيو أوليفا الأب في 2012، ولاري سكوت في 2014، وفرانكو كولومبو في 2019. وتعد وفاة رودن هي الأحدث في سلسلة طويلة من لاعبي كمال الأجسام البارزين الذين وافتهم المنية في عام 2021.

المصدر: وكالات