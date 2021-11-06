وفاة شون رودن بطل مستر أولمبيا السابق لكمال الأجسام عن 46 عاما (صور)

أعلن رون هاريس بطل كمال الأجسام اليوم السبت وفاة صديقه الجامايكي شون رودن الفائز بجائزة أولمبيا لعام 2018، عن عمر ناهز 46 عاما.

ونشر هاريس مقطع فيديو عبر حسابه في "يوتيوب" أعلن فيه وفاة بطل مستر أولمبيا السابق دون الكشف عن أي سبب للوفاة أو أي تفاصيل عن رحيله.

وفاز رودن خلال مسيرته الاحترافية بسبع جوائز كبيرة أهمها على الإطلاق هي بطولة مستر أولمبيا 2018 والتي نجح خلالها في الفوز على فيل هيث المتوج بالجائزة 7 مرات من قبل، وحقق رودن وقتها رقما قياسيا كونه أكبر بطل في تاريخ المسابقة حيث فاز باللقب عن عمر يناهز 43 عاما حينها.

Devastated to learn of the passing of bodybuilder, 2018 Mr. Olympia Champion and my friend, Shawn Rhoden.



I was honored he asked me to tell his story which I made into the documentary "Flexatron: Becoming Shawn Rhoden". I was luckier to have his trust and friendship. RIP Shawn. pic.twitter.com/sHtmD0Mul6 — First and Pen (@firstandpen) November 6, 2021

ورودن هو رابع فائز من المتوجين بجائزة مستر أولمبيا يتوفى وفقا لموقع "بار بيند" الأمريكي، حيث سبقه سيرجيو أوليفا الأب في 2012، ولاري سكوت في 2014، وفرانكو كولومبو في 2019. وتعد وفاة رودن هي الأحدث في سلسلة طويلة من لاعبي كمال الأجسام البارزين الذين وافتهم المنية في عام 2021.

BREAKING - Pro bodybuilder and former Mr. Olympia champion Shawn Rhoden has died at 46 years old. Generation Iron sends condolences to friends and family during this difficult time. Full story here: https://t.co/7XJlJuWrBW#RIP#ShawnRhoden#bodybuilding#GenerationIronpic.twitter.com/yzjIq8G8Mr — GENERATION IRON (@GenerationIron) November 6, 2021

Shawn Rhoden dead at 46 – Mr Olympia champion passes away as pro bodybuilder is mourned by loved ones https://t.co/ejzGqb2pGu — Keek Montimer🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🌸 (@k_monty22) November 6, 2021

المصدر: وكالات